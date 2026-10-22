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Mihai Popșoi: Nu excludem scenariul expulzării ambasadorului agreat al Rusiei

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Mihai Popșoi: Nu excludem scenariul expulzării ambasadorului agreat al Rusiei

Republica Moldova nu exclude expulzarea ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, în contextul survolării ilegale a spațiului aerian național de către drone și rachete rusești. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, care a precizat că o astfel de măsură ar putea fi luată dacă acțiunile Moscovei vor continua să pună în pericol securitatea națională și liniștea cetățenilor, transmite IPN.

Șeful diplomației de la Chișinău a menționat că autoritățile analizează mai multe opțiuni de răspuns, însă trebuie să țină cont și de posibilele reacții ale Moscovei. Potrivit lui, expulzarea ambasadorului rus ar putea determina Rusia să recurgă la măsuri diplomatice care să depășească principiul reciprocității.

„Mecanismul de răspuns îl alege țara care oferă acest răspuns. Și s-ar putea să nu se limiteze la expulzarea ambasadorului nostru și la răspuns în oglindă diplomatic. Natura acestui răspuns e la îndemâna inventivității părții respective. Și nu știu dacă vrem să încercăm această inventivitate”, a declarat Mihai Popșoi în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

Totodată, ministrul a subliniat că Republica Moldova nu exclude adoptarea unor măsuri diplomatice mai ferme, în cazul în care incidentele care afectează securitatea țării vor continua.

„Dacă lucrurile vor continua pe un făgaș distructiv, care pune în dificultate securitatea națională și liniștea cetățenilor noștri, va trebui să examinăm și alte măsuri. Nu excludem expulzarea ambasadorului agreat”, a precizat șeful diplomației moldovenești.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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