Mihai Popșoi: Nu excludem scenariul expulzării ambasadorului agreat al Rusiei

Șeful diplomației de la Chișinău a menționat că autoritățile analizează mai multe opțiuni de răspuns, însă trebuie să țină cont și de posibilele reacții ale Moscovei. Potrivit lui, expulzarea ambasadorului rus ar putea determina Rusia să recurgă la măsuri diplomatice care să depășească principiul reciprocității.

„Mecanismul de răspuns îl alege țara care oferă acest răspuns. Și s-ar putea să nu se limiteze la expulzarea ambasadorului nostru și la răspuns în oglindă diplomatic. Natura acestui răspuns e la îndemâna inventivității părții respective. Și nu știu dacă vrem să încercăm această inventivitate”, a declarat Mihai Popșoi în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

Totodată, ministrul a subliniat că Republica Moldova nu exclude adoptarea unor măsuri diplomatice mai ferme, în cazul în care incidentele care afectează securitatea țării vor continua.

„Dacă lucrurile vor continua pe un făgaș distructiv, care pune în dificultate securitatea națională și liniștea cetățenilor noștri, va trebui să examinăm și alte măsuri. Nu excludem expulzarea ambasadorului agreat”, a precizat șeful diplomației moldovenești.