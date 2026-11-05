Mihai Popșoi: Republica Moldova își consolidează capacitatea de a răspunde amenințărilor hibride

Reuniunea a fost deschisă de vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, și secretarul general adjunct pentru afaceri politice, directorul politic al Serviciului European de Acțiune Externă, Olof Skoog.

Popșoi a declarat că, în pofida situației regionale de securitate, Republica Moldova și-a sporit capacitatea de gestionare a crizelor și de contracarare a amenințărilor hibride. Potrivit ministrului, sprijinul Uniunii Europene contribuie inclusiv la consolidarea instituțiilor și protejarea infrastructurii critice.

„Deși situația de securitate rămâne complexă, capacitatea noastră de a face față provocărilor și de a reduce vulnerabilitățile este în continuă creștere. Reziliența Republicii Moldova este rezultatul eforturilor naționale și al solidarității partenerilor europeni”, a declarat Mihai Popșoi.

Șeful diplomației de la Chișinău a afirmat că obiectivul autorităților este ca Republica Moldova să-și consolideze capacitățile de securitate până la aderarea la Uniunea Europeană.

„Ne dorim ca, până la momentul aderării, țara noastră să devină mai puternică, mai rezilientă și un partener credibil, capabil să contribuie la securitatea întregii Europe”, a precizat Popșoi.

În cadrul discuțiilor a fost abordat și procesul de aderare la UE. Vicepremierul a evidențiat progresele în negocieri, inclusiv în cadrul Clusterului VI „Relații externe”, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, și a reiterat angajamentul Chișinăului de a continua alinierea la Politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene.

Potrivit MAE, reuniunea a reconfirmat intenția Republicii Moldova și a UE de a intensifica cooperarea în domeniul securității și apărării, în vederea consolidării rezilienței statului și a securității europene.