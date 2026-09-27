Mihai Popșoi, vizită de lucru în Canada. Discurs în cadrul unei Conferințe internaționale și o serie de întrevederi, pe agendă

Șeful diplomației moldovenești se va deplasa la Toronto, unde va avea o întrevedere cu ministra afacerilor externe a Canadei, Anita Anand. Discuțiile vor viza prioritățile relațiilor moldo-canadiene și dezvoltarea cooperării în domenii de interes comun, cu accent pe parteneriatele economice și investiționale.

„De asemenea, viceprim-ministrul Mihai Popșoi va susține un discurs în cadrul celei de-a doua Conferințe ministeriale dedicată întoarcerii copiilor ucraineni, a civililor reținuți și a prizonierilor de război, cu genericul „Căi spre pace”. Evenimentul este găzduit de Canada și organizat în comun cu Ucraina și Norvegia”, se menționează într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit sursei, agenda vizitei mai include și o întâlnire cu membrii comunității moldovenești stabiliți în Canada.