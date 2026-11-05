Mihai Popșoi, vizită la București. Va participa la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre ale ICE

Potrivit informațiilor oferite de Minister, la reuniune sunt așteptați înalți oficiali din cadrul ministerelor afacerilor externe din cele 16 state membre ale ICE.

Evenimentul se va desfășura sub genericul „Mai apropiați în regiune, mai puternici în Europa” și va marca încheierea Președinției în exercițiu a României la ICE, deținută pe parcursul anului 2026.

„Agenda vizitei șefului diplomației moldovenești la București include și întrevederi cu ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, președintele Senatului României, Mircea Abrudean, dar și cu alți oficiali”, se menționează în anunțul Ministerului de Externe al R. Moldova.

Potrivit autorității, discuțiile vor viza: prioritățile parteneriatului moldo-român, sprijinul pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și evoluțiile de securitate regională.