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Militari moldoveni, la exerciții în Lituania alături de trupe din SUA, Ucraina și alte state

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Militari moldoveni, la exerciții în Lituania alături de trupe din SUA, Ucraina și alte state

Un grup de militari ai Armatei Naționale participă la exercițiul multinațional „Strong Griffin 2026”, desfășurat în Lituania în perioada 3–14 septembrie. Antrenamentele reunesc aproximativ 2.500 de militari din opt state și circa 500 de unități de tehnică militară, anunță Ministerul Apărării.

Potrivit instituției, militarii moldoveni se antrenează alături de contingente din Lituania, Statele Unite ale Americii, Polonia, Țările de Jos, Franța, Ucraina și Portugalia.

Activitățile din cadrul „Strong Griffin 2026” sunt axate pe planificarea și aplicarea procedurilor specifice exercițiilor militare internaționale.

În total, la antrenamente participă aproximativ 2.500 de militari și sunt implicate circa 500 de unități de tehnică militară.

Ministerul Apărării precizează că participarea contingentului moldovenesc la exercițiul din Lituania se desfășoară în conformitate cu Planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2026.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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