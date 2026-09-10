Militari moldoveni, la exerciții în Lituania alături de trupe din SUA, Ucraina și alte state

Potrivit instituției, militarii moldoveni se antrenează alături de contingente din Lituania, Statele Unite ale Americii, Polonia, Țările de Jos, Franța, Ucraina și Portugalia.

Activitățile din cadrul „Strong Griffin 2026” sunt axate pe planificarea și aplicarea procedurilor specifice exercițiilor militare internaționale.

În total, la antrenamente participă aproximativ 2.500 de militari și sunt implicate circa 500 de unități de tehnică militară.

Ministerul Apărării precizează că participarea contingentului moldovenesc la exercițiul din Lituania se desfășoară în conformitate cu Planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2026.