Ministerul Apărării: Al șaselea aparat de zbor a încălcat spațiul aerian al R. Moldova. A traversat zona Palanca și a revenit în Ucraina

Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, noul zbor neautorizat a fost identificat după analiza datelor privind survolarea spațiului aerian în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Aparatul a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 08:04, din direcția localității Udobnoe, regiunea Odesa, și s-a îndreptat spre Palanca, raionul Ștefan Vodă. Un minut mai târziu, la ora 08:05, acesta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova în direcția localității Bileaivka din Ucraina.

Astfel, bilanțul incidentelor înregistrate în dimineața zilei de 3 octombrie a ajuns la șase zboruri neautorizate, potrivit Ministerului Apărării.

Anterior, autoritățile au anunțat că cinci aparate de zbor – trei rachete și două drone – au încălcat spațiul aerian și au explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Fragmente au fost găsite în zone din raioanele Căușeni, Hîncești, Anenii Noi și Ștefan Vodă. La Crocmaz, una dintre explozii a provocat un incendiu de vegetație și pagube materiale, fără victime.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.