Ministerul Apărării: Două obiecte de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova

Primul caz a fost înregistrat la ora 09:15. Un aerostat a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova în regiunea localității Moșeni, raionul Drochia, și l-a părăsit șapte minute mai târziu, în apropierea localității Elizavetovca din același raion.

Un al doilea obiect a fost semnalat la ora 10:35. Potrivit autorităților, balonul a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția regiunii Vinița, Ucraina, spre localitatea Trifăuți, raionul Soroca. Un minut mai târziu, acesta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova în apropierea localității Ruslanovca.

Centrul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre proveniența celor două obiecte sau scopul acestora.