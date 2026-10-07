Ministerul Apărării: Încă o dronă a survolat neautorizat Republica Moldova în această dimineață

Conform Ministerului Apărării, aparatul de zbor a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova și l-a părăsit un minut mai târziu, la ora 08:44, îndreptându-se spre localitatea Limanske din Ucraina.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii internaționali.

Incidentul are loc pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra Ucrainei, în timpul cărora spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în mai multe rânduri de aparate de zbor fără pilot.