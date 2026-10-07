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Ministerul Apărării: Încă o dronă a survolat neautorizat Republica Moldova în această dimineață

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Ministerul Apărării: Încă o dronă a survolat neautorizat Republica Moldova în această dimineață

Încă o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Incidentul a fost înregistrat în această dimineață, la ora 08:43, potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale.

Conform Ministerului Apărării, aparatul de zbor a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova și l-a părăsit un minut mai târziu, la ora 08:44, îndreptându-se spre localitatea Limanske din Ucraina.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii internaționali.

Incidentul are loc pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra Ucrainei, în timpul cărora spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în mai multe rânduri de aparate de zbor fără pilot.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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