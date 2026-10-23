Ministerul Apărării: O dronă a survolat neautorizat Republica Moldova timp de 11 minute

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, zborul neautorizat a fost înregistrat la ora 13:59. Drona a traversat frontiera din direcția localității Verhnia Slobidka, regiunea Vinița din Ucraina, spre localitatea Frunzeuca, raionul Camenca, din regiunea transnistreană.

La ora 14:10, aparatul de zbor fără pilot a dispărut de pe sistemele de monitorizare a spațiului aerian în apropierea satului Pepeni, raionul Sîngerei.

Deocamdată, Ministerul Apărării nu a precizat tipul dronei și nici dacă aceasta s-a prăbușit sau și-a continuat zborul.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii externi. Ministerul Apărării a anunțat că va reveni cu informații suplimentare.