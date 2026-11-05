Ministerul Energiei va evalua capacitățile de depozitare a produselor petroliere în R. Moldova

Ministerul Energiei planifică să evalueze atât capacitățile aflate în proprietate publică, cât și cele private, inclusiv depozitele funcționale, instalațiile neutilizate sau în conservare. Totodată, va fi evaluată infrastructura de stocare care ar putea fi reutilizată prin modernizare, reconstruire sau recondiționare.

Autoritățile menționează că rezultatele evaluării vor fi utilizate inclusiv pentru a stabili necesarul de investiții pentru modernizarea infrastructurii existente și pentru a determina eventualele capacități suplimentare care trebuie dezvoltate.

Potrivit Ministerului, inițiativa face parte din măsurile de implementare a Legii cu privire la securitatea aprovizionării cu produse petroliere, care prevede constituirea graduală a stocurilor de urgență.