Termenul pentru evaluarea candidaților la funcțiile vacante a expirat pe 31 august, iar cel pentru finalizarea evaluării externe generale este 31 decembrie. Potrivit proiectului, din cele 528 de posturi de judecător, 349 sunt ocupate, iar 264 de magistrați din instanțele de fond nu au trecut printr-un filtru extraordinar de integritate. Ministerul propune evaluarea prioritară a unor categorii de judecători, inclusiv a celor transferați temporar la instanțele superioare și a celor specializați în insolvabilitate și contencios administrativ.

În privința procurorilor, proiectul prevede că rezultatele verificării externe a integrității financiare vor fi recunoscute în evaluarea ordinară, iar Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor va examina doar perioada ulterioară celei supuse vettingului. Mandatul Comisiei de evaluare a procurorilor urmează să fie prelungit până pe 31 decembrie 2027.

CSP avertizează că extinderea perioadei concursurilor ar putea întârzia ocuparea posturilor vacante din Procuratură. La începutul lunii noiembrie erau vacante 59 de funcții de conducere și 34 de funcții de procuror în procuraturile specializate. Toate funcțiile de conducere erau ocupate prin interimat, situație care, potrivit Consiliului, limitează și accesul tinerilor specialiști în sistem.

În prezent, câștigătorii concursurilor pot fi numiți doar după promovarea vettingului, procedură care poate dura câteva luni. CSP propune ca aceștia să poată prelua funcțiile înainte de finalizarea evaluării, dar să fie eliberați din funcție și să nu poată exercita funcția de procuror timp de cinci până la șapte ani dacă nu promovează verificarea. Consiliul mai propune ca prelungirea perioadei concursurilor să nu se aplice funcțiilor de procuror sau să fie menținut termenul actual pentru anumite categorii de candidați.