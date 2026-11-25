Potrivit notei de fundamentare a proiectului de ordin, aprobarea modelelor este prevăzută de Regulamentul privind stabilirea Sistemului de depozit pentru ambalaje, aprobat de Guvern. Documentul stabilește că producătorii trebuie să aplice pe ambalajele supuse SDA o marcă ce indică apartenența la sistem și un cod de bare, conform specificațiilor administratorului SDA.

Modelele marcajelor urmează să fie aprobate prin ordinul ministrului mediului și vor constitui un reper grafic comun pentru producători, astfel încât ambalajele să fie identificate uniform pe piața Republicii Moldova. Marca trebuie să respecte cerințele de vizibilitate, lizibilitate și durabilitate și să fie aplicată direct pe ambalaj.

Potrivit notei, implementarea proiectului nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. Costurile pentru obținerea drepturilor de proprietate intelectuală asupra marcajelor vor reveni administratorului SDA.