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Ministerul Muncii și Protecției Sociale: Înregistrarea pentru compensațiile la energie va începe pe 2 noiembrie

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Ministerul Muncii și Protecției Sociale: Înregistrarea pentru compensațiile la energie va începe pe 2 noiembrie

Înregistrarea pentru compensațiile la energie pentru sezonul rece 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie, precizează Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Instituția vine cu această clarificare după ce ministrul Natalia Plugaru a declarat anterior că cererile vor putea fi depuse din 1 octombrie, transmite IPN.

Ministerul menționează că este în plin proces de pregătire a Programului de compensații la energie pentru sezonul rece 2026-2027 și subliniază că înregistrările vor începe la fel ca și în anii precedenți.

Ne pare rău pentru confuzia creată. Vom comunica din timp toate detaliile, astfel încât fiecare familie să știe exact când și cum poate solicita compensația”, se arată în precizarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Anterior, ministrul Natalia Plugaru a declarat că înscrierile pentru compensații vor începe la 1 octombrie și că mecanismul de înregistrare va rămâne același.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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