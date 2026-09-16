Ministerul Muncii și Protecției Sociale: Înregistrarea pentru compensațiile la energie va începe pe 2 noiembrie

Ministerul menționează că este în plin proces de pregătire a Programului de compensații la energie pentru sezonul rece 2026-2027 și subliniază că înregistrările vor începe la fel ca și în anii precedenți.

„Ne pare rău pentru confuzia creată. Vom comunica din timp toate detaliile, astfel încât fiecare familie să știe exact când și cum poate solicita compensația”, se arată în precizarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Anterior, ministrul Natalia Plugaru a declarat că înscrierile pentru compensații vor începe la 1 octombrie și că mecanismul de înregistrare va rămâne același.