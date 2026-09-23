Ministru: Agricultura ecologică poate contribui la dezvoltarea economică a Republicii Moldova

Eugeniu Osmochescu a vorbit despre importanța dezvoltării agriculturii ecologice și despre necesitatea creării unor condiții care să permită producătorilor autohtoni să răspundă cerințelor europene și să-și extindă prezența pe piețele externe.

„Agricultura este printre primele trei sectoare care contribuie la creșterea țării noastre. Astăzi vorbim despre agricultura ecologică, un domeniu pe care îl promovăm în Republica Moldova și pe care trebuie să îl dezvoltăm în continuare. Avem nevoie de schimb de experiență și de cunoștințe, pentru a avansa în această direcție”, a declarat ministrul.

La rândul său, directorul pentru agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii al Germaniei, Thomas Zebunke, a subliniat că alinierea Republicii Moldova la normele Uniunii Europene privind agricultura ecologică ar putea reprezenta o oportunitate importantă pentru sectorul agricol.

Evenimentul reunește participanți din circa 20 de țări, printre care reprezentanți ai ministerelor de resort, producători și exportatori ecologici, asociații profesionale, importatori și comercianți, organizații internaționale și parteneri de dezvoltare din Republica Moldova, Balcanii de Vest, Ucraina, Germania și alte state europene.