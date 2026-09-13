Ministru demis în Letonia pentru că a fost prins beat la volan cu o alcoolemie de 0,3%. „Complet iresponsabil”

Kulbergs a condamnat ferm incidentul şi a considerat că un ministru care conduce după ce a consumat alcool reprezintă un pericol pentru societate, inclusiv preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a criticat public comportamentul politicianului, conform sursei.

Potrivit presei locale, poliţia l-ar fi oprit pe Uzulnieks, în vârstă de 40 de ani, sâmbătă, iar testele ar fi indicat un nivel ridicat de alcool, de asemenea, agenţia letonă LETA a raportat o concentraţie de 0,309% în aerul expirat, în timp ce televiziunea letonă a indicat o alcoolemie de 0,35%, potrivit publicaţiei.

Limita legală pentru şoferii cu o experienţă de peste doi ani este de 0,05% alcool în sânge, informează sursa citată.

În urma incidentului, partidul din care face parte Uzulnieks, Uniunea Verzilor şi a Fermierilor, a decis în cadrul unei şedinţe extraordinare să îl demită din funcţia de ministru şi să îl excludă din formaţiune, astfel partidul a anunţat că va oferi, luni, informaţii suplimentare, conform publicaţiei.

„Un ministru care conduce sub influenţa alcoolului este complet iresponsabil şi un pericol pentru societate”, a transmis premierul Andris Kulbergs, informează sursa citată.