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Ministru, despre situația hidrologică: Sperăm să nu ajungem la deconectări

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Ministru, despre situația hidrologică: Sperăm să nu ajungem la deconectări

Situația hidrologică din Republica Moldova este una fără precedent, iar autoritățile speră că nivelul scăzut al apei din râul Nistru nu va duce la deconectarea consumatorilor de la rețeaua de apă. Ministrul mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că situația este monitorizată constant și a precizat că, în unele localități din Ucraina, alimentarea cu apă a fost deja limitată și se face conform unui grafic, transmite IPN.

Potrivit ministrului, în contextul crizei hidrologice, cea mai mare vulnerabilitate o reprezintă stația de captare de la Vadul lui Vodă, care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău.

„Avem o situație hidrologică fără precedent. Dar criza hidrologică nu este doar în Republica Moldova, în Ucraina și România. Este una regională. În Chișinău este cea mai vulnerabilă stație de captare a apei. Din zece stații de captare câte sunt pe râurile Nistru și Prut, stația de la Vadul lui Vodă este cea mai vulnerabilă, cel mai prost pregătită”, a declarat Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei.

Oficialul a precizat că, în prezent, toate localitățile sunt aprovizionate cu apă, iar autoritățile monitorizează situația și sunt pregătite să intervină acolo unde va fi necesar. „Noi monitorizăm situația și suntem gata să intervenim acolo unde va fi necesar. Am făcut un apel către toți operatorii Apă-Canal și primării ca, în cazul în care vor fi necesități, să le comunice imediat, ca Guvernul să poată acorda suport”, a precizat ministrul.

În Ucraina, scăderea resurselor de apă a dus deja la introducerea unor restricții în anumite localități. La Cernăuți, alimentarea cu apă se face deja conform unui grafic. „Sperăm să depășim această situație fără a deconecta oamenii de la apă. În orașul Cernăuți deja apa este pe grafic. Noi vom face totul pentru cetățenii noștri, dar și Ucraina se gândește la cetățenii ei”, a mai spus Gheorghe Hajder.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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