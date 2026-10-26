Ministru: Republica Moldova alocă pentru educație mai mult decât media europeană

Potrivit ministrului, statele europene alocă în medie aproximativ 4,2-4,3% din PIB pentru educație, în timp ce în România acest indicator este de circa 3,5%. „Republica Moldova este una dintre țările care investesc cele mai multe resurse în educație raportat la PIB. La noi, acest indicator este de 6-6,3%. Media europeană este de 4,2-4,3%, iar în România este și mai mică, de aproximativ 3,5%”, a menționat Dan Perciun.

Ministrul a subliniat că ponderea ridicată a cheltuielilor pentru educație nu înseamnă neapărat și resurse financiare suficiente, întrucât economia Republicii Moldova este considerabil mai mică decât cea a multor state europene.

În același timp, potrivit oficialului, resursele existente nu sunt utilizate destul de eficient. „Problema noastră este că nu avem un PIB atât de mare. A doua problemă este că am avut și avem resurse, dar întrebarea este cât de eficient le cheltuim”, a declarat Perciun.

Drept exemplu, ministrul a invocat politica guvernelor precedente de menținere a școlilor cu un număr foarte mic de elevi. Potrivit acestuia, reticența îndelungată față de reorganizarea rețelei școlare a dus atât la rezultate educaționale slabe, cât și la cheltuieli publice considerabile.

„Unii au insistat mult timp asupra ideii că o școală cu trei elevi trebuie să continue să existe. Acest lucru a dus, pe de o parte, la rezultate foarte slabe ale copiilor, iar pe de altă parte, la cheltuieli publice foarte mari”, a subliniat ministrul.

Astfel, în opinia lui Dan Perciun, îmbunătățirea calității educației în Republica Moldova necesită nu doar majorarea finanțării, ci și o distribuire mai eficientă a resurselor deja disponibile.