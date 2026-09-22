Ministrul agriculturii, despre intenția fermierilor de a protesta: Fiecare are dreptul la protest pașnic

Ministrul a subliniat că nemulțumirile pot fi exprimate prin protest, însă manifestările trebuie să se desfășoare în limitele cadrului legal.

„Fiecare are dreptul la libera exprimare, are dreptul la protest pașnic, în limitele cadrului juridic, dar nu trebuie să uite că dreptul unei persoane se termină acolo unde începe dreptul altei persoane, adică nu trebuie să pericliteze buna desfășurare a activității statului”, a explicat Eugeniu Osmochescu în cadrul emisiunii „Actualitatea la raport” de la AgroTV.

În ceea ce privește cota TVA, ministrul spune că autoritățile analizează atât interesele producătorilor agricoli, cât și necesitățile bugetului public. „Noi optăm pentru o abordare echitabilă pentru toți actorii de pe piață, dar ținând cont și de faptul că noi avem nevoie de bani la bugetul statului. Mie, personal, tot nu-mi place creșterea de taxe și impozite”, spune ministrul.

Potrivit lui, deocamdată, nu există o decizie finală privind menținerea cotei TVA de 8% sau majorarea acesteia la 12%. „Dacă creștem TVA de la 8% la 12% sau rămânem la 12%, este o discuție în derulare. Decizia va fi luată în timp util. Cel mai târziu, săptămâna viitoare”, explică Eugeniu Osmochescu.

Recent, Asociația Forța Fermierilor a cerut menținerea cotei TVA de 8% pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Agricultorii au anunțat că, în cazul majorării cotei la 12%, ar putea organiza proteste în perioada 24-25 septembrie, așa cum prevede proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027.