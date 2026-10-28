Ministrul Agriculturii: Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase va fi prelungită până la sfârșitul anului

Actualul mecanism de licențiere a importurilor este în vigoare până la 31 octombrie. Potrivit ministrului, prelungirea acestuia este necesară în contextul scăderii prețurilor de import la floarea-soarelui și al dificultăților logistice din regiunea Mării Negre, care afectează exportul producției agricole moldovenești.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a analizat impactul măsurii asupra fermierilor, exportatorilor și procesatorilor. Potrivit evaluării prezentate de autorități, regimul de licențiere nu a avut un impact negativ asupra procesatorilor autohtoni, iar măsura urmărește să sprijine producătorii agricoli și exportatorii.

Datele pentru trimestrul al treilea al anului 2026 arată o scădere accentuată a prețurilor de import la floarea-soarelui, în timp ce prețurile oferite fermierilor moldoveni au rămas stabile. Totodată, creșterea volumului de floarea-soarelui în tranzit și blocajele logistice din regiunea Mării Negre îngreunează exporturile, iar fermierii întâmpină dificultăți în comercializarea recoltei.

Ministrul a precizat că datele privind importurile de floarea-soarelui includ și operațiunile desfășurate în Portul Internațional Liber Giurgiulești. Acestea nu intră însă sub incidența regimului de licențiere, deoarece materia primă este importată în baza legii speciale a portului, fiind destinată procesării și exportului ulterior.

În același briefing, Eugeniu Osmochescu a declarat că, potrivit datelor oficiale prezentate, în Portul Internațional Liber Giurgiulești nu a intrat niciun camion cu cereale din Ucraina. El a mai precizat că cea mai mare parte a tranzitului de cereale prin Republica Moldova se realizează pe calea ferată, iar aglomerările rutiere din sudul țării sunt provocate în special de tranzitul altor mărfuri, inclusiv produse petroliere.

Pentru a intra în vigoare, inițiativa trebuie să fie aprobată de Guvern și de Parlament. Între timp, agricultori din câteva raioane au anunțat că vor protesta joi din cauză că Guvernul nu ține cont de solicitările legate de rambursarea accizei la motorină pentru fermierii micro, mici și mijlocii, plățile directe la hectar pe 2026 pentru producătorii de sfeclă, plățile directe pentru cultivatorii de cereale și oleaginoase micro, mici și mijlocii din 2027 și renunțarea la taxarea inversă în agricultură.