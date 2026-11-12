Ministrul Agriculturii: R. Moldova ar putea începe producția de rachete antigrindină din anul 2027

Oficialul a precizat că autoritățile negociază cu un partener extern, care și-a exprimat disponibilitatea de a organiza producția în baza unei structuri existente în Republica Moldova, aflate în prezent în stare de insolvență.

„Noi ne propunem să începem producția de rachete antigrindină în Republica Moldova. Suntem în negociere cu un partener extern care a exprimat dorința de a o face în baza unei structuri existente în Republica Moldova, care se află, de fapt, în stare de insolvență. Acum trebuie să definitivăm toate aspectele juridice, inclusiv din perspectiva fiscală, pentru că există și datorii din partea acelei entități”, a declarat Eugeniu Osmochescu la Vocea Basarabiei.

Oficialul a precizat că, în prezent, Republica Moldova importă rachete antigrindină preponderent din Bulgaria, la prețuri cuprinse între 400 – 450 de euro pentru o unitate. Necesarul mediu anual este de aproximativ 3000 de rachete.

Întrebat când ar putea începe producția în Republica Moldova, Eugeniu Osmochescu și-a exprimat speranța că acest lucru se va întâmpla chiar din 2027.

Totodată, oficialul a subliniat că producția de rachete antigrindină face parte dintr-o reformă mai amplă, care vizează inclusiv modernizarea și automatizarea sistemului respectiv.

„Avem un plan ambițios de reformă completă a sistemului nostru antigrindină și a serviciului respectiv, care poate provoca precipitații în perioada respectivă a anului prin însămânțarea norilor cu iodură de argint și captarea apei. (…) Deci, în primul rând, automatizarea, după aceea producția de rachete”, a declarat Eugeniu Osmochescu.

Potrivit ministrului Agriculturii, automatizarea completă a sistemului antigrindină necesită investiții de aproximativ 9 milioane de euro. În urma modernizării, numărul angajaților ar putea fi redus de la circa 1000 la aproximativ 70.