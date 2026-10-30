Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, merge la București: întrevedere cu omologul român și semnarea unui acord de cooperare militară

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că vehiculele militare de tip IDV (Italian Defence Vehicles) sunt necesare pentru înlocuirea tehnicii vechi, moștenite din perioada sovietică, și pentru dotarea Armatei Naționale.

„În interesul țării, în interesul militarilor, vom semna un acord de acces la programul SAFE, unde vom merge la achiziții în comun cu Armata Română pentru vehicule militare, care sunt produse de industria italiană și este vorba despre IDV, Italian Defence Vehicles. Sunt camioane pe care ne dorim să le avem la dotarea Armatei Naționale, pentru a înlocui acele modele vechi pe care le-am moștenit de la Armata Sovietică și pentru a le da în utilizarea Armatei Naționale, pentru a fi folosite în interesul instruirii”, a declarat ministrul.

Nosatîi a precizat că va reveni cu mai multe detalii după întrevederea cu noul ministru al Apărării din România.

Un alt obiectiv prioritar al Ministerului Apărării este dezvoltarea capacităților de apărare împotriva dronelor rusești, care reprezintă o amenințare pentru securitatea Republicii Moldova.

„Pentru mine este important să identific acele sisteme necesare pentru noi ca să fim în stare să ne apărăm de dronele rusești. Aceasta este misiunea de bază, fiindcă, dacă vorbim despre măsurile întreprinse, este evident că suntem mai buni la depistarea amenințărilor în spațiul aerian, dar nu foarte buni. Acum trebuie să avem sisteme pentru a ne proteja, pentru a le doborî”, a afirmat ministrul.

Oficialul a menționat că Armata Națională dispune de mitraliere antidrone, însă acestea au o rază de acțiune limitată și nu sunt eficiente împotriva dronelor moderne, propulsate de motoare cu reacție.

„Numai vă închipuiți, mitraliera are o rază de acțiune destul de mică. Asta înseamnă că la fiecare 2-3 kilometri noi trebuie să punem câteva mitraliere pe 1.222 de kilometri. Acesta este hotarul nostru cu Ucraina și să așteptăm când dronele rusești vor veni să atace casele cetățenilor. Ele sunt foarte limitate la rază și au o capacitate pentru a fi eficiente împotriva dronelor de prima generație. Nu fac față la dronele cu propulsie de reacție”, a explicat Nosatîi.

Republica Moldova și România discută extinderea cooperării în domeniul apărării, inclusiv prin dezvoltarea unor programe comune antidronă și schimburi de tehnologii de securitate. Aflat în prima sa vizită externă la Chișinău, premierul României, Luca Niculescu, a declarat că se poartă discuții pentru consolidarea colaborării în domeniul apărării, astfel încât cetățenii să fie protejați indiferent de locul în care se află.