Ministrul Apărării, despre falsurile lui Dodon privind implicarea R. Moldova în războiul din Ucraina: Organele abilitate trebuie să le analizeze

Întrebat de jurnaliști despre afirmația făcută de liderul PSRM, precum că autoritățile de la Chișinău ar permite tranzitul unor obiecte cu destinație militară prin R. Moldova spre Ucraina, ministrul a evitat să o comenteze.

„Cred că organele abilitate trebuie să analizeze aceste expuneri, iar cetățenii trebuie să facă concluzii cine este acest personaj și să decidă mai departe merită el susținere sau nu”, a spus el.

În ceea ce privește vizita lui Dodon la Moscova, împreună cu un grup de deputați socialiști, la câteva zile distanță după ședința secretă a Parlamentului în cadrul căreia au fost prezentate date privind consolidarea Armatei Naționale, Anatolie Nosatîi a anunțat că este responsabilitatea juridică a parlamentarilor ce fac cu informații secrete.

„În baza legislației naționale, deputații sunt învestiți cu dreptul la secretul de stat. Este responsabilitatea lor juridică ce fac cu această informație și cum o gestionează. Nu o să mă expun punctul de vedere despre deplasările domnului Dodon. Întrebați-l pe dânsul și el o să vă comenteze”, a precizat ministrul.