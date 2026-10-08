Ministrul Apărării: Efectivul Armatei Naționale urmează să fie majorat

Potrivit ministrului, efectivul armatei a fost redus în timp de la peste 9 000 de militari la aproximativ 6 500 de militari și 2 000 de angajați civili.

„Armata Republicii Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare”, a declarat Anatolie Nosatîi în marja Moldova Security Forum.

Ministrul a precizat că, în cadrul reformei militare, autoritățile analizează structura de forțe și capabilitățile de care este nevoie, în baza Strategiei naționale de securitate, Strategiei naționale de apărare, Strategiei militare și a Planului de dezvoltare pe termen lung către anul 2035.

„Tot astăzi va fi discutat și ce fel de structură trebuie să aibă armata, pornind de la pericolele și amenințările curente care există actualmente în direcția Republicii Moldova”, a spus ministrul.

Întrebat de jurnaliști dacă acest lucru înseamnă că efectivul armatei urmează să fie mărit, Anatolie Nosatîi a răspuns afirmativ.

„Da, definitiv”, a declarat ministrul.

Anatolie Nosatîi a mai spus că propunerea urmează să fie aprobată, iar informațiile vor fi aduse la cunoștința publicului.

În context, președintele Maia Sandu a explicat că proiectul privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale va fi examinat în ședință închisă a Parlamentului, întrucât documentul este secret.

„E o procedură firească, un document secret trebuie să respecte niște proceduri. De ce documentul e secret? Pentru că nu vrem ca alte țări, mai ales cele care sunt ostile Republicii Moldova, să cunoască aceste lucruri”, a declarat șeful statului.