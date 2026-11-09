Ministrul Bogdan Dumitru, la Platforma de Conectivitate de la Chișinău: România va continua să susțină proiectele care aduc beneficii cetățenilor

Potrivit unei note de informare a Ambasadei României din R. Moldova, conectivitatea între state înseamnă mai mult decât infrastructură. Înseamnă: securitate, dezvoltare economică și legături mai puternice între România, R. Moldova și întreaga regiune.

„Pentru România, conectivitatea regională este o prioritate strategică. Dezvoltarea Coridorului de Mijloc, a infrastructurii digitale și a legăturilor de transport consolidează rolul României la Marea Neagră și contribuie la integrarea Republicii Moldova în rețelele europene”, se menționează în mesajul diplomației de la București.

Cu ocazia vizitei, ministrul delegat Bogdan Dumitru a avut discuții consistente cu Claudiu Năsui, ministrul dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova, Mihai Lupașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, și Artiom Cociu, directorul interimar al Agenției de Guvernare Electronică. Dialogul s-a concentrat asupra consolidării cooperării bilaterale în domeniul digitalizării, securității cibernetice și dezvoltării infrastructurii digitale.

„România va continua să susțină investițiile și proiectele care aduc beneficii concrete cetățenilor și economiei, întăresc securitatea regională și apropie R. Moldova de Uniunea Europeană. O regiune mai bine conectată este o regiune mai puternică și mai sigură”, se mai arată în mesaj.