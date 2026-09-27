Ministrul britanic al apărării: Rusia și Putin reprezintă „cea mai mare amenințare” la adresa securității Regatului Unit

Streeting a precizat că această amenințare a stat la baza deciziei de a „adopta cea mai mare creștere susținută a cheltuielilor pentru apărare de la sfârșitul Războiului Rece”, scrie Agerpres.

Într-o declarație acordată publicației The Sun on Sunday înaintea conferinței Partidului Laburist, care începe duminică la Liverpool, el a afirmat că, „dără nicio urmă de îndoială, cea mai mare amenințare la adresa Marii Britanii o reprezintă Rusia și președintele Putin”.

„Avem un război pe continentul nostru. Avem un președinte rus cu ambiții imperialiste, care pune constant la încercare capacitățile de apărare ale Marii Britanii și ale NATO, precum și soliditatea alianțelor noastre. Prin urmare, realitatea care ne dă de gândit este că ne confruntăm cu un risc de război mai mare decât oricând în timpul vieții mele”, a atenționat Streeting.

El s-a declarat încrezător că țara dispune de resursele necesare pentru a-și menține securitatea, însă acest lucru nu ar mai fi valabil dacă sistemele de apărare ar „stagna” timp de cinci ani.

„Forța generează capacitate de descurajare, iar aceasta reduce considerabil probabilitatea de a ajunge într-o situație pe care nu ne-o dorim: aceea de a fi în război cu Rusia sau, de altfel, cu oricine altcineva”, a afirmat el.