Ministrul bulgar de interne nu exclude ipoteza „unei interferenţe externe” în cazul noului incendiu de la depozitul de armament al EMKO

Nu au fost raportate victime în urma incendiului, care a izbucnit în apropierea satului Ţareva Livada şi a luminat cerul nopţii, conform imaginilor difuzate la nivel local. Incidentul a avut loc la câteva săptămâni după o explozie şi un incendiu la un alt depozit de arme al EMKO din vestul Bulgariei.

Satul Ţareva Livada este situat în regiunea Gabrovo, în centrul Bulgariei.

Ministrul de interne, Ivan Demerdjiev, a declarat sâmbătă jurnaliştilor că incendiul este ţinut sub control şi că se desfăşoară o anchetă. „Vom analiza cazurile anterioare în care au avut loc incendii similare în depozitele acestei companii, precum şi la alte companii, pentru a identifica o eventuală legătură sau un tipar similar”, a spus el. „Nu excludem posibilitatea unei interferenţe din exterior”, a punctat el.

EMKO este condusă de comerciantul bulgar de arme Emilian Ghebrev, despre care procurorii bulgari au afirmat anterior că a fost ţinta unor atacuri asupra instalaţiilor sale din partea unor agenţi ruşi.

În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pentru şase cetăţeni ruşi acuzaţi de implicare în distrugerea depozitelor de arme ale EMKO, care stocau muniţie destinată exportului către Ucraina şi Georgia între 2011 şi 2020. Procurorii au declarat la acea vreme că aveau motive să suspecteze existenţa unor legături între exploziile din Bulgaria, o tentativă de otrăvire a lui Ghebrev în 2015 şi exploziile din depozitele de muniţie din Republica Cehă din 2014.

Moscova a respins acuzaţiile.

Slavcio Dimiev, directorul unităţilor de producţie ale EMKO, a confirmat incendiul de sâmbătă de la depozitul respectiv, despre care a spus că adăposteşte în principal muniţie, inclusiv o cantitate mică de cartuşe de calibru mediu. El a declarat reporterilor că ar trebui luate în considerare măsuri suplimentare pentru protejarea unor astfel de instalaţii. „Dacă se va ajunge la concluzia că acestea au fost ţinta unui atac, acesta nu reprezintă un atac doar asupra unei anumite companii; este un atac asupra interesului naţional”, a spus el.