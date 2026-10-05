Ministrul de Externe al Estoniei, la Chișinău: Vom sprijini accelerarea aderării Republicii Moldova

„Republica Moldova a înregistrat progrese și este pregătită să deschidă următoarele clustere de negocieri, iar noi, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, vom face tot posibilul pentru a contribui la accelerarea acestui proces”, a declarat Margus Tsahkna.

La rândul său, Mihai Popșoi a declarat că autoritățile depun eforturi pentru avansarea negocierilor de aderare și a subliniat importanța experienței Estoniei în acest proces. Oficialul a mulțumit Tallinnului pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru disponibilitatea de a împărtăși bunele practici acumulate în procesul de integrare europeană.

Discuțiile celor doi miniștri au vizat și cooperarea bilaterală în domenii precum digitalizarea, securitatea, educația și atragerea investițiilor. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Estonia a sprijinit de-a lungul anilor 324 de proiecte în Republica Moldova, în domenii precum administrația publică, educația, justiția, securitatea și eficiența energetică.

Oficialii au salutat și deschiderea Ambasadei Estoniei la Chișinău, despre care afirmă că va facilita dezvoltarea unor noi proiecte bilaterale.

Mihai Popșoi și Margus Tsahkna au discutat, de asemenea, despre situația de securitate din regiune și impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.