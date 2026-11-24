Intenția a fost exprimată de ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, într-un interviu acordat Institutului Britanic de Relații Internaționale (RUSI). Oficialul a subliniat că Lituania dorește să folosească perioada în care va conduce Consiliul Uniunii Europene pentru a transforma sprijinul politic acordat extinderii Uniunii în progrese concrete pentru statele candidate.

Începând cu 1 ianuarie 2027, Lituania va prelua pentru șase luni președinția rotativă a Consiliului UE. În această perioadă, autoritățile de la Vilnius vor avea un rol important în organizarea negocierilor dintre statele membre, facilitarea compromisurilor și identificarea unor acorduri asupra dosarelor europene comune. Președinția nu decide singură asupra extinderii Uniunii, însă poate influența ritmul discuțiilor și poate contribui la obținerea consensului între cele 27 de state membre.

Potrivit lui Kęstutis Budrys, obiectivul Lituaniei este ca toate grupurile de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina să fie deschise până la sfârșitul acestui an. Ulterior, în timpul președinției lituaniene, ar putea fi înregistrate primele închideri provizorii de capitole, ceea ce ar reprezenta o nouă etapă în procesul de aderare a celor două state.

Închiderea provizorie a unui capitol de negociere înseamnă că țara candidată a îndeplinit condițiile și cerințele stabilite de Uniunea Europeană într-un anumit domeniu. Aceasta nu reprezintă însă închiderea definitivă a negocierilor de aderare. Capitolele pot fi redeschise dacă apar probleme sau dacă statul candidat nu mai respectă angajamentele asumate, iar toate domeniile trebuie să fie convenite înainte de finalizarea procesului de aderare.

Pentru Republica Moldova, foaia de parcurs a Comisiei Europene indică posibilitatea unor închideri provizorii în prima jumătate a anului 2027, inclusiv în domeniile cercetării, educației și culturii. Acestea fac parte din procesul mai amplu de aliniere a legislației și politicilor naționale la standardele europene.

Totuși, avansarea negocierilor nu depinde doar de disponibilitatea politică a statelor membre. Ritmul procesului este condiționat de reformele realizate de autoritățile de la Chișinău și de rezultatele obținute în domenii esențiale pentru aderare. Printre priorități se numără consolidarea statului de drept, reforma justiției, combaterea corupției și dezvoltarea unor instituții publice capabile să aplice în mod eficient legislația europeană.

Astfel, președinția lituaniană ar putea oferi Republicii Moldova o oportunitate diplomatică importantă pentru accelerarea procesului de integrare europeană. Vilnius poate contribui la construirea unui sprijin mai larg în rândul statelor membre și la avansarea dosarelor de negociere, însă responsabilitatea îndeplinirii criteriilor de aderare revine autorităților moldovenești.

Lituania susține, de asemenea, perspectiva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2030. În ceea ce privește Balcanii de Vest, Vilnius pledează pentru avansarea statelor din regiune în funcție de progresele înregistrate în implementarea reformelor. Unul dintre obiectivele ambițioase ale președinției lituaniene este semnarea tratatului de aderare a Muntenegrului la Uniunea Europeană în această perioadă.

Pe lângă extinderea Uniunii, agenda Lituaniei va include și consolidarea securității europene. Vilnius susține aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Turcia și cu ceilalți aliați NATO care nu sunt membri ai UE, considerând că securitatea continentului trebuie construită printr-o colaborare mai strânsă între parteneri.

Republica Moldova a fost invitată oficial pe 20 noiembrie să prezinte pozițiile de negociere pentru ultimele două grupuri de capitole în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Invitația a fost expediată de președinția irlandeză a Consiliului UE.

Până în prezent, Republica Moldova a deschis negocierile pentru patru dintre cele șase clustere ale acquis-ului comunitar: Valori fundamentale, Relații externe, Piața internă, precum și Competitivitate și creștere incluzivă. Comisia Europeană a publicat miercuri, 4 noiembrie, Raportul de extindere pentru anul 2026, care include evaluarea progreselor înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare. În paralel, Comisia Europeană a publicat și o foaie de parcurs pentru negocierile de aderare, care prevede închiderea provizorie a 25 de capitole în 2027 și deschiderea ultimelor două clustere până la sfârșitul anului 2026.