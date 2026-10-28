Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, anunță simplificarea regulilor pentru micii antreprenori și măsuri de securitate cibernetică

Potrivit ministrului, inițiativa se bazează pe utilizarea platformelor existente ale Agenției Servicii Publice (ASP), prin intermediul cărora cetățenii își vor putea înregistra întreprinderile individuale, cu calcularea automată a impozitelor. Ulterior, aceștia vor putea începe activități cu risc redus, precum gastronomia casnică, fără să parcurgă proceduri birocratice prealabile.

„După înregistrare, nu mai ai nevoie de absolut nimic, nu mai trebuie să te duci în fața niciunei instituții de stat, nu mai trebuie să ceri absolut niciun act. Cât ești mic, începi direct să funcționezi”, a declarat Claudiu Năsui.

Ministrul a abordat și situația atacurilor cibernetice semnalate începând cu 19 octombrie, afirmând că Republica Moldova se confruntă cu atacuri constante. Potrivit acestuia, instituțiile abilitate investighează breșa tehnică pentru a identifica problemele și a aplica măsuri de remediere.

Totodată, Executivul pregătește o hotărâre de Guvern pentru actualizarea standardelor de securitate aplicabile echipamentelor și programelor informatice utilizate de instituțiile publice.

Autoritățile urmăresc, de asemenea, organizarea unui Centru Național de Securitate Cibernetică în cadrul structurilor existente, în conformitate cu recomandările europene.

Referindu-se la incidentele recente care au vizat datele personale asociate unui număr de peste 700 de mii de cetățeni, Claudiu Năsui a precizat că informațiile respective nu permit, în mod direct, retragerea banilor din conturile bancare, dar pot fi utilizate în tentative de fraudă de tip phishing.

Ministrul a îndemnat cetățenii să nu divulge prin telefon coduri personale sau alte informații confidențiale, inclusiv atunci când sunt contactați de persoane care pretind că reprezintă instituții bancare.

„Mesajul meu este foarte clar: banca n-o să vă sune niciodată să vă dați coduri personale. Lucrurile acestea sunt ale dumneavoastră, nu le dați absolut niciodată și [...] trebuie fiecare dintre noi să avem această educație digitală și să știm să nu ne dăm informațiile la telefon”, a declarat ministrul.

Aproximativ 750 de mii de numere de identificare de stat (IDNP) ar fi fost vizate de extrageri neautorizate de date în urma atacului cibernetic asupra sistemelor guvernamentale din Republica Moldova. Potrivit investigațiilor preliminare, în perioada 19–23 octombrie, atacatorii au interpelat aproximativ un milion de IDNP-uri, încercând să obțină date cu caracter personal, anunță Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.