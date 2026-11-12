Ministrul Economiei, în discuții cu ambasadorul SUA la Chișinău despre intensificarea cooperării și stimularea investițiilor americane în R. Moldova

În cadrul întrevederii, oficialii au analizat posibilitățile de aprofundare a relațiilor economice bilaterale, cu accent pe promovarea inovației și valorificarea oportunităților de dezvoltare în sectoarele cu potențial de creștere.

O atenție deosebită a fost acordată perspectivelor de intensificare a schimburilor comerciale dintre cele două state, atragerii investițiilor americane în Republica Moldova și consolidării parteneriatelor dintre companiile moldovenești și cele din Statele Unite.

Discuțiile au vizat și dezvoltarea unor noi oportunități de afaceri, care să contribuie la creșterea competitivității economice și la stimularea prosperității în ambele state.

La finalul întrevederii, Claudiu Năsui și Joseph Mark Burkhalter și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul și de a identifica noi direcții de cooperare economică între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii.