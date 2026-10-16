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Ministrul energiei, Dorin Junghietu, despre negocierile privind achiziția gazelor din Ucraina și „mâna de ajutor” a Rusiei

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Ministrul energiei, Dorin Junghietu, despre negocierile privind achiziția gazelor din Ucraina și „mâna de ajutor” a Rusiei

Republica Moldova examinează posibilitatea de a cumpăra gaze naturale din Ucraina, unde se află aproximativ 5 miliarde de metri cubi în depozite. Din această cantitate, circa 750 de milioane de metri cubi, adică 15%, pot fi exportate.

Chișinăul poartă deja discuții privind eventualele livrări, însă prețurile și volumele disponibile nu sunt deocamdată cunoscute, a declarat ministrul energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „Teritoriul Libertății”, moderată de Lilia Burakovski, transmite IPN.

Ministrul a mai precizat că, în timpul unei vizite la Baku, a discutat despre livrările de gaze cu ministrul economiei din Azerbaidjan, care coordonează activitatea companiei SOCAR. Totuși, compania nu dispune în prezent de volume suplimentare pentru noi cumpărători.

Comentând declarațiile lui Igor Dodon despre disponibilitatea Rusiei de a „întinde o mână de ajutor” Republicii Moldova și de a relua livrările de gaze, Dorin Junghietu a adresat o întrebare retorică: „Dar atunci când, în anii precedenți, Gazprom lua decizia de a reduce sau de a sista livrările de gaze către Republica Moldova, aceea era tot o mână de ajutor?”

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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