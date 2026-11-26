Potrivit ei, aproximativ 85% din deficit va fi acoperit din surse externe, inclusiv 10,5 miliarde de lei din Planul de Creștere, iar restul, din surse interne, transmite IPN.

Ministrul a menționat că finanțarea deficitului va fi asigurată și din alte împrumuturi externe destinate proiectelor investiționale, precum și din emiterea valorilor mobiliare de stat pe piața internă, estimată la circa 4,5 miliarde de lei. Alte surse vor fi încasările din privatizarea bunurilor proprietate publică și utilizarea soldurilor disponibile la conturile bugetare.

În ceea ce privește datoria de stat, ministra estimează că, la finele anului 2027, aceasta nu va depăși 44,2% din PIB. Totodată, costul deservirii datoriei nu ar urma să depășească 10% din veniturile bugetului de stat.

„Cu acest nivel al datoriei și al costului de deservire a datoriei, suntem în parametri rezonabili, dar totuși vom continua să căutăm împrumuturi la dobânzi cât mai avantajoase și termene mai lungi pentru a finanța cheltuielile necesare”, a declarat Victoria Belous.

Ministrul a afirmat că bugetul pentru 2027 este unul responsabil, care ține cont de realitățile economice și de necesitatea de a continua sprijinirea populației.