Ministrul Finanțelor: Majorarea cu 20% a accizei la motorină va fi compensată fermierilor

Potrivit ministrului, autoritățile își propun ca majorarea accizei la motorină să nu genereze costuri suplimentare pentru agricultori și, implicit, să nu aibă un impact asupra prețurilor produselor agricole. „Guvernul își propune ca toată suma de creștere de 20% a accizei la motorină să fie restituită agricultorilor, pentru a nu impacta prețul produselor”, a declarat Victoria Belous.

Referindu-se la intenția de a majora TVA pentru producția agricolă de la 8% la 12%, ministra finanțelor a spus că instituția a propus agricultorilor o soluție alternativă pentru diminuarea poverii fiscale. Este vorba despre aplicarea taxării inverse.

„Am avut mai multe discuții cu colegii de la Forța Fermierilor. Nimeni nu este de acord cu creșteri de taxe, dar avem o opțiune de compromis pe care le-am propus-o. Și anume de a face taxarea inversă. Adică, dacă o companie produce grâu, iar alta face făină, doar la etapa finală să se încaseze TVA. Adică atunci când consumatorul procură produsul final. Este o măsură pe care le-am propus-o și care ar diminua povara TVA pentru agricultori. Dar din păcate, ei s-au opus”, a explicat ministrul în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.

Victoria Belous consideră că agricultorii ar trebui să examineze propunerea autorităților privind taxarea inversă, în loc să recurgă la proteste. „Nu cred că protestele sunt o soluție. Cred că agricultorii trebuie să examineze propunerea de a taxa invers cerealele pe care ei le vând pe teritoriul Republicii Moldova sau pe care le exportă”, a mai spus ministra finanțelor..

Asociația Forța Fermierilor cere menținerea cotei TVA de 8% pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Agricultorii au anunțat că, în cazul majorării cotei la 12%, conform proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, vor organiza proteste în perioada 24-25 septembrie.