Ministrul Finanțelor: Nu avem un răspuns de la partenerii externi privind ajutorul pentru compensații

„Estimăm să alocăm pentru sezonul de încălzire 2026-2027 circa 2,5 miliarde de lei din sursele Republicii Moldova. 550 de milioane de lei sunt alocați doar pentru compensațiile pentru luna noiembrie, care vor fi achitate în decembrie. În bugetul anului 2027 vom aloca banii necesari pentru perioada ianuarie-martie”, a declarat ministrul în cadrul emisiunii „La 360 de grade”, de la Radio Moldova.

Victoria Belous a precizat că Guvernul a cerut sprijin financiar din partea partenerilor externi, însă nu se știe, deocamdată, în ce măsură Republica Moldova va beneficia de acest ajutor. Ministrul a menționat că dificultățile legate de aprovizionarea cu energie și costurile aferente sezonului rece afectează toate statele europene.

„Guvernul a făcut solicitări către partenerii externi, nu avem un răspuns ferm în acest moment. Dar cred că în curând vom vedea ce sume pot să ne ofere. Țin să menționez că criza energetică este în toată Europa, iar provocarea de a depăși o iarnă grea o are fiecare țară. Criza din Orientul Mijlociu a afectat nu doar Republica Moldova, ci întreaga Europă”, a precizat ministrul.

Pentru a identifica resursele necesare pentru plata compensațiilor, autoritățile au cerut tuturor ministerelor să găsească soluții pentru reducerea și eficientizarea cheltuielilor.

„Pentru bugetul anului 2027, fiecare minister are sarcina de a optimiza cheltuielile. Fiecare minister va veni cu soluții proprii de optimizare. Poate se va reduce din reparații, se vor eficientiza alte cheltuieli de consum sau numărul de personal. Prioritare rămân domeniul social și cel educațional”, a mai spus Victoria Belous.