Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: Nivelul apei în râul Nistru în nordul țării a scăzut considerabil

Ministrul a prezentat o imagine surprinsă astăzi la postul hidrologic de la Naslavcea, care reflectă nivelul redus al apei.

„Situația se agravează. Lipsa de precipitații din Ucraina ne afectează tot mai mult. Nivelul apei în râul Nistru în nordul țării a scăzut considerabil. Imaginea surprinsă este de astăzi, la postul hidrologic de la Naslavcea”, a afirmat Gheorghe Hajder.

Oficialul a subliniat că responsabilii sunt în contact cu operatorul de la stația de captare din Cosăuți, unde nivelul apei a scăzut deja cu 10 cm. Potrivit lui, în acest moment, nu există niciun pericol.

Totodată, Gheorghe Hajder a solicitat tuturor operatorilor de apă-canal să urmărească atent debitele și să comunice direct Centrului Național de Management al Crizelor și Ministerului Mediului orice sprijin necesar, pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă a cetățenilor cu apă potabilă.

„Monitorizăm continuu situația. Solicit tuturor operatorilor de apă-canal să urmărească atent debitele și să comunice direct Centrului Național de Management al Crizelor și Ministerului Mediului orice sprijin necesar, pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă a cetățenilor cu apă potabilă”, a subliniat Gheorghe Hajder.

Republica Moldova este, de astăzi, în stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic.