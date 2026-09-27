Ministrul Mediului solicită primarului de Chișinău să lase dezbaterile politice și să coopereze privind asigurarea populației cu apă

Aflat într-o vizită de lucru în nordul R. Moldova, demnitarul de la Mediu a scris că apa s-a retras mult din râu și a ajuns la cote istorice de nivel scăzut. El a menționat că aceeași situație se atestă și în Ucraina, fiind afectată populația de acolo la fel de puternic.

„Oricât ar arăta primarul Ceban cu degetul spre PAS, minister sau guvernare, acuzațiile politice nu vor aduce nici apă și nici ploaie.

Căutarea vinovaților este un joc inutil. Singura preocupare reală a tuturor acum trebuie să fie menținerea aprovizionării neîntrerupte cu apă pentru cetățeni”, scrie Gheorghe Hajder.

În acest sens, demnitarul i-a cerut primarului răspunsuri la câteva întrebări:

1. Stația de captare Chișinău: Ce lucrări concrete s-au efectuat la stație, până la ce nivel critic al apei vor rezista aceste soluții tehnice și dacă cetățenii au garanția că, atâta timp cât pe Nistru curge apă, Chișinăul o poate capta, trata și livra la robinet?

2. Sursele alternative de alimentare: Câte sonde au fost reabilitate, care este debitul lor total și dacă acestea sunt verificate, funcționale și gata de pornire imediată, în caz de necesitate?

3. Nevoi urgente: Care sunt deficitele și solicitările către Guvern — suntem deschiși să intervenim și să oferim tot sprijinul necesar.

„Am solicitat primarului cu 3 luni în urmă să facă lucrări la stația de captare și să coboare pompele mai jos - el a ales mai mult să facă scandal. Înca nu e târziu să se facă ce trebuie. Suntem pregătiți să lucrăm împreună, să lăsăm la o parte dezbaterea politică și să ne asigurăm că oamenii au și vor avea apă la robinet”, mai menționează Gheorghe Hajder.

De asemenea, el susține că situația pe râu este monitorizată la fiece oră și se cooperează strâns cu autoritățile ucrainene pentru a gestiona această criză.