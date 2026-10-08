Ministrul român al Apărării: Securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României

„Securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României. Iar o regiune mai sigură se construiește împreună”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Oficialul român a atras atenția asupra amenințărilor la adresa securității regionale, de la dronele care încalcă spațiul aerian până la atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare.

„Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de concret: mai multă cooperare, schimb de informații, investiții în apărare și capacitatea de a reacționa rapid, împreună”, a subliniat ministrul interimar al Apărării.

Potrivit lui Miruță, discuțiile de la Moldova Security Forum, care reunește oficiali și experți din peste 20 de state, vizează consolidarea securității pe flancul estic al NATO și în regiunea Mării Negre.

Totodată, oficialul a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru consolidarea instituțiilor și a capacităților sale de securitate.

„România este și va rămâne un partener de încredere pentru Republica Moldova. Susținem ferm parcursul său european și eforturile de consolidare a instituțiilor și a securității”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării României a subliniat că securitatea regională trebuie construită prin parteneriate, încredere și acțiuni concrete, nu doar prin declarații.