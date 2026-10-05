Misiune de salvare în toiul nopții. Un bărbat, căzut într-o fântână din Cimișlia, a fost salvat de angajații IGSU

„Potrivit informațiilor recepționate, cazul a fost înregistrat pe strada Mihai Viteazul nr. 33, unde un bărbat a căzut într-o fântână cu apă și se afla o adâncime de aproximativ 5 metri”, informează reprezentanții IGSU.

La fața locului au intervenit angajații Unității salvatori și pompieri Cimișlia, care l-au extras la suprafață pe bărbatul în vârstă de 32 de ani. Acesta nu a avut de suferit grav în urma incidentului, dar a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru investigații.

Circumstanțele și cauza producerii incidentului urmează a fi stabilite de organele de resort.

Conform datelor, de la începutul anului, 12 persoane au fost salvate de către angajații IGSU din fântâni. În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze la Serviciul 112.