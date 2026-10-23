Miting organizat la Tiraspol: oamenii spun că sunt forțați să participe

În grupuri închise de pe Telegram și Viber au fost publicate mesaje în care angajații instituțiilor publice din regiune se plâng că superiorii le cer să participe la miting. Presiuni ar fi fost exercitate și asupra studenților și profesorilor de la Universitatea de stat din regiunea transnistreană, inclusiv de la filiala din Râbnița, de la Colegiul de informatică și drept, Colegiul de tehnologii și management, Colegiul tehnic din Tiraspol și Colegiul agrar-tehnic.

Sesizări similare au venit din partea profesorilor și elevilor din clasele a XI-a, a angajaților întreprinderii textile „Tirotex”, ai „Рынокторг” din Bender, precum și ai grădinițelor din satul Parcani. Potrivit celor care au făcut sesizările, studenții care refuză să participe sunt amenințați că nu vor fi admiși la examene sau că vor avea probleme la evaluări. Angajații, la rândul lor, ar risca sancțiuni disciplinare, inclusiv concedierea.

La filiala din Râbnița a Universității de stat ar fi fost organizat transport cu autobuzul pentru studenți. La Colegiul de informatică și drept, administrația ar fi cerut participarea întregului personal și a studenților, organizarea unei ședințe de instruire și colectarea semnăturilor într-un registru.

Au fost semnalate și cazuri de colectare a semnăturilor în sprijinul lui Vitali Neagu, candidat la așa-zisele alegeri prezidențiale din regiune. Totodată, persoanelor vizate li s-ar fi cerut să aibă asupra lor pașaportul transnistrean.

Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău califică mitingul drept o „manipulare politică”, menită să creeze impresia că administrația locală se bucură de susținere și să acuze Chișinăul de exercitarea unor presiuni economice.

Instituția subliniază că, în condițiile restrângerii libertăților, asemenea manifestații nu reflectă voința reală a locuitorilor regiunii.