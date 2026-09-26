Mitropolia Basarabiei organizează Marșul Familiei la Chișinău

Potrivit Mitropoliei Basarabiei, manifestarea este organizată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română și urmărește promovarea valorilor familiei creștine, consolidarea legăturilor dintre generații și încurajarea grijii față de copii și vârstnici.

Participanții sunt așteptați la ora 14:45, la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La ora 15:00 va fi rostită o rugăciune pentru familie, iar marșul va începe 15 minute mai târziu.

Participanții vor merge pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt până la Pretura sectorului Buiucani. Marșul este programat să se încheie la ora 16:00.

Ulterior, părintele Constantin Sturzu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor, va susține conferința „Familia: între binecuvântarea lui Dumnezeu și provocările societății de azi”.

Mitropolia Basarabiei îi invită să participe pe membrii comunităților parohiale, dar și pe alte persoane interesate și îi încurajează pe participanți să poarte costume tradiționale.