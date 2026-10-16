Mitropolitul Antonie solicită sprijinul UE pentru protecția comunităților și recuperarea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei

În acest sens, a fost discutat faptul că apropierea Republicii Moldova de UE ar trebui să se regăsească în dreptatea făcută oamenilor, în libertatea comunităților și în aplicarea egală a legii.

„Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a evocat suferințele prin care a trecut viața bisericească românească din Basarabia în timpul dominației țariste și al regimului sovietic: înstrăinarea patrimoniului, închiderea sfintelor lăcașuri, deportarea și persecutarea slujitorilor, precum și încercările de dezrădăcinare spirituală și identitară. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei, în contextul renașterii naționale, a fost urmată de refuzul autorităților de a-i recunoaște existența juridică și de un șir de obstacole ale căror consecințe continuă până astăzi”, se menționează într-un comunicat al Mitropoliei Basarabiei.

Părintele Mitropolit a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și o consideră o șansă de consolidare a unui stat în care cetățenii își pot trăi credința și identitatea în siguranță.

O atenție deosebită a fost acordată dezinformării și folosirii credinței pentru alimentarea unor ostilități față de Europa. Înaltpreasfinția Sa a semnalat mesajele promovate de unele persoane afiliate structurii bisericești a Patriarhiei Moscovei, prin care Uniunea Europeană este prezentată drept un spațiu potrivnic creștinismului, tradiției și familiei. În aprecierea ierarhului, asemenea narațiuni instrumentalizează convingerile religioase, adâncesc neîncrederea și contribuie la vulnerabilizarea societății în fața propagandei.

„În acest sens, Mitropolitul Basarabiei a solicitat sprijin pentru dezvoltarea unor instrumente și a unei strategii de combatere a dezinformării religioase, prin formare, informare corectă și cooperare instituțională. Apărarea libertății de conștiință și cultivarea discernământului public reprezintă, în această perspectivă, o contribuție la stabilitatea Republicii Moldova și la rezistența sa în fața ingerințelor externe”, se mai menționează în comunicat.

Cu privire la patrimoniul bisericesc confiscat în perioada sovietică, mitropolitul a subliniat că este nevoie de măsuri reale de reparare a nedreptăților istorice. În evaluarea prezentată delegației europene, tratamentul inegal aplicat celor două mitropolii continuă să afecteze activitatea comunităților Mitropoliei Basarabiei.

Mitropolitul Basarabiei a amintit că, în timp ce Mitropolia Chișinăului a beneficiat de un imobil oferit de stat cu titlu gratuit pentru reședința sa, Mitropolia Basarabiei a rămas fără o soluție echivalentă, în pofida angajamentelor publice ale autorităților din ultimii ani. Ierarhul a evocat discuții purtate cu aproximativ doi ani în urmă cu președintele Maia Sandu și cu speakerul Igor Grosu privind posibilitatea atribuirii clădirii fostului Seminar Teologic. Potrivit celor prezentate în cadrul întrevederii, s-au discutat dificultățile legate de relocarea fondului de carte rară al Bibliotecii Naționale. Astfel, că s-a promis identificarea unui alt imobil, dar care a rămas până în prezent fără o concretizare.

Au fost subliniate și demersurile adresate autorităților guvernamentale în perioada slujirii Înaltpreasfinției Sale ca Episcop de Bălți. Părintele Mitropolit și-a exprimat îngrijorarea că sensibilitățile electorale ajung să cântărească mai mult decât obligația de a îndrepta o nedreptate istorică.

În privința lăcașurilor de cult cu statut de monument, discuțiile au vizat îndelungata procedură judiciară referitoare la contractele încheiate de Ministerul Culturii cu Mitropolia Moldovei în anii 2003 și 2008. Acțiunea a fost introdusă în 2010, iar Curtea de Apel Chișinău a dispus anularea contractelor în aprilie 2023, decizia fiind ulterior atacată cu recurs. Părintele Mitropolit a deplâns lipsa unei soluții definitive și prelungirea unei incertitudini juridice care afectează de ani de zile viața comunităților.

Părintele Mitropolit a evocat cazul Dereneu, sfântul lăcaș nu poate fi folosit, pe fondul ostilităților și al implicării unor reprezentanți ai autorităților locale. Înaltpreasfinția Sa a subliniat necesitatea protejării efective a libertății religioase și a punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești, astfel încât drepturile recunoscute să poată fi exercitate în viața comunităților parohiale.

La rândul său, ambasadoarea Iwona Piórko a apreciat deschiderea Mitropoliei Basarabiei către dialog și cooperare, precum și mesajele sale publice în favoarea păcii și stabilității. Excelența sa a arătat că această contribuție este cunoscută și apreciată inclusiv la Bruxelles și a subliniat importanța comunităților religioase în păstrarea tradițiilor, a identității și a solidarității sociale.

Șefa Delegației UE a evidențiat că prețuirea familiei și a moștenirii creștine își găsește locul în societatea europeană, contrar reprezentărilor care asociază Uniunea Europeană cu abandonarea valorilor. Totodată, a exprimat disponibilitatea continuării dialogului asupra problemelor semnalate, în cadrul preocupării mai ample a Delegației Uniunii Europene pentru relația cu diferitele culte și comunități religioase.

La întrevedere, Igor Belei a vorbit despre contribuția Misiunii Sociale „Diaconia” la dezvoltarea Băncii de Alimente, a menționat despre cooperarea pentru prevenirea violenței în familie, prin implicarea comunităților parohiale și schimbarea atitudinilor care întrețin sau justifică abuzul.

Au fost evidențiate colaborarea cu UN Women și deschiderea Părintelui Mitropolit pentru implicarea preoților în această lucrare. Experiența acumulată poate susține extinderea bunelor practici și în alte comunități ale Patriarhiei Române. Ambasadoarea a mulțumit Diaconiei pentru cooperare și a încurajat continuarea proiectelor comune.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a reafirmat că Mitropolia Basarabiei își va continua misiunea și sprijinul în folosul cetățenilor. Libertatea religioasă, recuperarea memoriei și repararea abuzurilor istorice sunt parte a acestei construcții, iar Mitropolia Basarabiei își asumă să contribuie la ea prin slujire, dialog și apărarea identității și unității naționale.