Mitropolitul Basarabiei, discuții cu ambasadorul britanic despre tensiunile dintre structurile bisericești din Republica Moldova

Potrivit unui comunicat al Mitropoliei, Antonie a invocat cazurile de la Dereneu și Grinăuți, pe care le-a prezentat drept exemple ale conflictelor dintre comunitățile religioase și ale intervenției insuficiente a organelor de ordine pentru protejarea persoanelor afectate.

Mitropolitul a susținut că autoritățile trebuie să intervină „ferm și imparțial” atunci când sunt semnalate amenințări, acte de violență sau împiedicarea accesului la viața religioasă, indiferent de jurisdicția bisericească din care fac parte credincioșii.

În acest context, Antonie și-a reiterat disponibilitatea pentru o întâlnire cu conducerea Mitropoliei Moldovei, într-un cadru neutru. Potrivit acestuia, un demers pentru facilitarea unui asemenea dialog a fost adresat președintelui Parlamentului, scopul fiind prevenirea unor noi conflicte între comunitățile celor două structuri bisericești.

Fern Horine și-a exprimat, potrivit comunicatului, preocuparea față de incidentele prezentate și a vorbit despre necesitatea prevenirii abuzurilor și soluționării disputelor prin dialog și mijloace legale.

Un alt subiect abordat a vizat litigiile privind lăcașurile de cult. Mitropolitul Basarabiei a susținut că incertitudinile juridice existente afectează parohiile care intenționează să adere la structura canonică a Patriarhiei Române, întrucât acestea riscă să piardă accesul la bisericile în care își desfășoară activitatea.

Antonie a cerut soluționarea litigiilor și un cadru juridic care, în opinia sa, să garanteze tratament egal cultelor și respectarea opțiunii comunităților religioase.

În cadrul întrevederii, Mitropolitul Basarabiei și-a reafirmat și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și a semnalat existența unor campanii de dezinformare politico-religioasă care prezintă apropierea de Uniunea Europeană drept o amenințare pentru credință.

Discuțiile au vizat și activitatea socială a Mitropoliei Basarabiei, inclusiv sprijinirea persoanelor vulnerabile, prevenirea violenței domestice și posibilitatea dezvoltării unor programe de formare pentru clerici. Cele două părți au abordat și o eventuală cooperare pentru îmbunătățirea comunicării și combaterea dezinformării.