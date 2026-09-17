Modelul AI Claude, folosit pentru propagandă pro-Kremlin în R. Moldova. Un fost șef al Sputnik Moldova, implicat în operațiune

Informația apare într-un raport al companiei americane Anthropic, citat de Euronews, care documentează mai multe cazuri în care actori asociați Rusiei au utilizat inteligența artificială pentru operațiuni de influență, atacuri cibernetice și chiar dezvoltarea unor sisteme pentru drone militare.

Potrivit Anthropic, fostul redactor-șef al Sputnik Moldova a utilizat Claude ca pe un instrument editorial, transformând știri din presa română și moldovenească, date din sondaje și postări ale opoziției de pe rețelele sociale în articole în limba rusă, adaptate narațiunilor promovate de Kremlin.

Materialele rezultate au ajuns ulterior pe canalul de Telegram Sputnik Moldova și la agenția rusă RIA Novosti, după care au fost preluate și amplificate de o rețea de platforme din Rusia și Republica Moldova. Anthropic susține că mecanismul era folosit pentru a crea aparența că aceleași informații sunt confirmate independent de mai multe surse.

Raportul companiei americane arată că același operator a contribuit și la amplificarea unor afirmații fabricate și defăimătoare despre președintele Maia Sandu înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Anthropic susține că a identificat patru conturi prin intermediul cărora Claude era folosit drept un fel de „birou editorial” pentru producerea de conținut destinat unor instituții media ruse de stat. Compania afirmă că are un grad ridicat de încredere că materialele generate cu ajutorul modelului său au ajuns ulterior la instituții precum Sputnik Moldova, RIA Novosti, Sputnik Africa, Sputnik en Español și RT.

Compania precizează că nu poate stabili ce proporție din conținutul total publicat de aceste instituții a fost realizată cu ajutorul Claude. Conturile identificate au fost blocate, iar informațiile obținute au fost transmise partenerilor din industrie.