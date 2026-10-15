Modificările legislative care au permis numirea lui Bernard Lavigne și Herman von Hebel în funcția de membri ai Comisiei de evaluare externă, neconstituționale

Potrivit deciziei CCM, au fost declarate în afara legii aliniatele care au permis micșorarea numărului de voturi necesare pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare externă.

Amintim că, în luna februarie, deputații din Parlament nu au reușit să voteze candidaturile lui Bernard Lavigne și Herman von Hebel. Atunci, proiectele au susținute de 53 de deputați, în timp ce legislația prevedea că pentru numirea în funcția de membru al comisiei este necesar votul a cel puțin 61 de deputați.

Ca urmare, deputații PAS au aprobat un amendament, potrivit căruia „în cazul în care proiectul hotărârii Parlamentului privind numirea membrilor... nu a întrunit numărul necesar de voturi, Comisia juridică, pentru numiri și imunități, în aceeași sesiune, examinează repetat candidații propuși și alege candidații cu cel mai mare număr de voturi”.

În urma modificărilor adoptate, pe 6 martie, Parlamentul a reușit să-i numească pe Bernard Lavigne și Herman von Hebel cu votul a doar 53 de deputați.