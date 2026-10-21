Modificările privind independența procurorilor specializați ar putea întârzia investigațiile în dosarele penale

Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, a menționat că proiectul nu stabilește termenul în care conducătorii procuraturilor specializate trebuie să prezinte opiniile solicitate și nici procedura aplicabilă în cazul în care acestea nu sunt transmise. Potrivit acestuia, peste 90% dintre intervențiile procurorului general în dosarele procuraturilor specializate au loc chiar la solicitarea conducătorilor acestora.

Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a avertizat că solicitarea obligatorie a unei opinii prealabile ar birocratiza procedurile și ar întârzia investigațiile, propunând ca deciziile procurorului general să fie verificate de judecătorul de instrucție. La rândul său, șeful PCCOCS, Victor Furtuna, a atras atenția că noile proceduri ar putea îngreuna transferul dosarelor între procuraturi și a solicitat mai mult timp pentru examinarea proiectului.

O altă prevedere criticată se referă la examinarea contestațiilor împotriva deciziilor procurorului general de către trei judecători ai curții de apel, în termen de trei zile lucrătoare, în locul judecătorului de instrucție.

La rândul său, Consiliul Superior al Magistraturii a exprimat rezerve față de atribuirea noilor competențe curților de apel. Membra CSM, Maria Frunze, a avertizat că examinarea plângerilor de către complete de trei judecători, în termen de trei zile lucrătoare, ar putea perturba ședințele deja programate și provoca amânări în alte dosare. Consiliul recomandă păstrarea mecanismului obișnuit de control judiciar.

În același timp, o altă prevedere discutată a vizat participarea ministrului justiției la activitatea Consiliului Superior al Procurorilor. Proiectul propune excluderea ministrului de la examinarea cauzelor disciplinare și de la adoptarea hotărârilor privind selecția și cariera procurorilor, dar menținerea participării sale la procedurile de evaluare externă. Membrii CSP, Eduard Panea și Elena Roșior, și consiliera juridică a Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Oxana Brighidin, au susținut că ministrul ar trebui exclus și din aceste proceduri, pentru a asigura independența instituției.

La încheierea consultărilor, participanții au fost invitați să transmită propunerile scrise până vineri, cu posibilitatea acceptării unor observații și până luni. Potrivit proiectului, majoritatea modificărilor ar urma să intre în vigoare la 30 aprilie 2027.