Moldova Business Week 2026 a început la Chișinău. Premierul Vasile Tofan: „Vom deveni o țară mai prietenoasă pentru antreprenori”

Moldova Business Week creează, anual, oportunități de dialog, investiții și parteneriate între mediul de afaceri local și comunitatea internațională. Miza ediției 2026 este de a conecta companiile locale cu piețele, capitalul și partenerii externi, în contextul în care Republica Moldova își consolidează parcursul european al țării și caută noi direcții de extindere economică. Prin formatul său, Moldova Business Week 2026 își propune să consolideze poziția Republicii Moldova ca destinație atractivă pentru investiții, inovare și parteneriate economice internaționale.

În deschiderea evenimentului, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că Executivul își propune să implementeze reformele necesare pentru ca Republica Moldova să devină o țară mai prietenoasă pentru antreprenori, prin reducerea birocrației, a procedurilor și regulilor inutile. Potrivit oficialului, atunci când antreprenorii investesc, creează locuri de muncă, exportă și achită taxe, întreaga societate are de câștigat.

„Noi trebuie să fim tenace în fiecare zi. Nu putem decide când se va sfârși războiul din Ucraina. Nu putem decide cu ce se vor solda alegerile din Europa, dar sunt câteva lucruri pe care le putem controla și le putem decide. Și aici cred că este cea mai mare oportunitate pentru Republica R. Moldova. Noi avem stabilitate politică, acest guvern are intenția de a merge până la următoarele alegeri parlamentare în 2029. Avem încă trei ani de zile înainte, pe parcursul cărora ne propunem să perseverăm în cadrul reformelor și să avem o țară mai prietenoasă antreprenorilor. Aceasta înseamnă mai puține reguli inutile, cu permisiuni mai rapide, cu acces predictibil și un stat mai eficient, o infrastructură mai bună și un guvern care înțelege că atunci când antreprenorii investesc, creează locuri de muncă, exportă și achită taxe, noi toți, ca și societate avem de beneficiat”, a declarat șeful Executivului.

Vasile Tofan a accentuat că Republica Moldova poate atinge o dezvoltare economică robustă, în pofida faptului că este o țară mică.

„Niciodată nu o să câștigăm doar prin mărimea pieței interne, dar prin agilitate și rapiditate putem să câștigăm. Noi putem să schimbăm regulamente ineficiente când este necesar. Putem să testăm lucrurile la nivel național rapid, atunci când pentru alte țări mai mari acest lucru ar dura mai mult timp. Noi compensăm mărimea prin a fi mai deschiși și a facilita relațiile comerciale”, a opinat oficialul.

Totodată, Vasile Tofan a subliniat că țara noastră poate deveni o platformă pentru companii care vor să participe în reconstruirea Ucrainei.

În același timp, avansarea parcursului european oferă oportunități extinse pentru economia țării noastre, consideră Vasile Tofan.

„Acesta este proiectul nostru național, ceea ce ne unește ca și țară și ca și guvern - să ducem R. Moldova în Uniunea Europeană și noi trebuie să profităm de această oportunitate”, a afirmat premierul.

Conform datelor statistice, prezentate de premierul Vasile Tofan, exporturile de produse și mărfuri ale Republicii Moldova au crescut cu 12 la sută în prima jumătate a anului, industria IT și turismul medical au atins o creștere de câte 20 de procente. Un avans rapid a cunoscut industria turismului și cea farmaceutică.

„Sunt sectoare cu potențial de creștere. Astfel, se produce transformarea economică. Noi identificăm aceste oportunități care funcționează, înlăturăm obstacolele, aducem capital și ajutăm la scalarea acestor sectoare. Acesta este lucrul asupra căruia vrem să ne focusăm la R. Moldova Business Week - mai multe oportunități concrete, producere, infrastructură, logistică, turism, sănătate sau teme legate de eventuala reconstruire a Ucrainei”, a subliniat prim-ministrul Vasile Tofan.

Șeful Guvernului a avut și un mesaj special pentru investitorii străini, pe care i-a invitat să analizeze oportunitățile de extindere a afacerilor în țara noastră.

„Mesajul astăzi pentru investitori este simplu - acum este timpul să fim activi. Veniți și priviți serios Republica Moldova. Aduceți capital, aduceți tehnologii, construiți infrastructură, oportunități de servicii și utilizați R. Moldova ca bază pentru această regiune. Angajamentul nostru, al Guvernului, este foarte simplu: dacă jucăm după reguli, dacă achitați taxele, dacă investiți serios în Republica Moldova, guvernul nostru vă va ajuta în această acțiune. Dacă ceva vă împiedică, o să analizăm și o să încercăm să vă ajutăm”, a conchis Vasile Tofan.

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a avut o intervenție video în cadrul evenimentului, subliniind că Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru antreprenori. Potrivit ei, reformele pentru aderarea la Uniunea Europeană creează un mediu de afaceri puternic, aduc predictibilitate, siguranță juridică și vizează o capacitate administrativă puternică.

„Încep prin a vă felicita pentru realizarea unor reforme de extindere de înaltă calitate, într-un ritm impresionant. Parcursul reformelor dumneavoastră sporește încrederea. Europa vă vede progresele. La fel și investitorii. R. Moldova devine tot mai atractivă. Agenda dumneavoastră de reforme oferă o temelie solidă pe care R. Moldova trebuie să și-o dezvolte acum și un argument de afaceri puternic, cu ambiție și într-un ritm decisiv. Reformele pentru aderarea la Uniunea Europeană creează un mediu de afaceri puternic. Acestea aduc predictibilitate, aduc siguranță juridică și vizează o capacitate administrativă puternică. Toate acestea constituie baza pentru investiții, o productivitate mai mare, o creștere mai puternică și locuri de muncă acasă. În timp ce investitorii sunt tot mai atenți la potențialul R. Moldova, noi trebuie să ne intensificăm eforturile pentru viitorul economic al țării. Producătorii moldoveni obțin treptat acces la oportunitățile și beneficiile pieței noastre unice. Și vor urma și altele, pas cu pas, înaintea aderării depline”, a afirmat comisarul european.



Oficialul a subliniat că UE a alocat R. Moldova un pachet financiar de 1,9 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2027, iar în prezent este pregătit un pachet reînnoit de sprijin financiar major începând din 2028.

„Acest sprijin trebuie să atragă investiții private în sectoare cheie, în strânsă cooperare cu instituțiile financiare internaționale. R.Moldova are multe de oferit investitorilor internaționali. Aveți o poziție strategică la poarta de acces către piețele europene, oameni calificați și sectoare cu un potențial enorm, de la cel digital la producție și logistică. Cine investește astăzi în R. Moldova, investește într-o poveste de succes europeană. Să ne suflecăm mânecile împreună. Momentul R. Moldova este acum”, a menționat Marta Kos.

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, a declarat la eveniment că Republica Moldova intră într-o nouă etapă pentru dezvoltare economică, iar Guvernul își propune reforme ambițioase pentru modernizarea economiei.

„R. Moldova intră într-o nouă etapă, într-o etapă în care trebuie să gândim altfel despre economia noastră. Dacă ne dorim companii mai puternice, investiții mai importante și economie care este capabilă să concureze la nivel european, avem nevoie de mai multe surse de capital și instrumente financiare moderne. (...) Acest guvern va moderniza economia R. Moldova”, a afirmat ministrul.



Moldova Business Week 2026 se va desfășura până vineri, 2 octombrie. Timp de cinci zile, participanții vor avea acces la forumuri tematice, întâlniri B2B, mese rotunde sectoriale și vizite de studiu în regiuni. Agenda Moldova Business Week 2026 include Forumul Pieței de Capital, Forumul Exporturilor, Forumul Imobiliar Moldova 2026, FIA Investment Safari, vizite de studiu la companii din industria modei și dialogul la nivel înalt FIA „Integrarea europeană prin perspectiva investitorilor străini”.

Activitățile din agenda ediției actuale vor aborda subiecte precum accesul la finanțare, dezvoltarea exporturilor, investițiile în sectoare strategice, competitivitatea companiilor moldovenești și rolul investițiilor străine în procesul de integrare economică europeană.