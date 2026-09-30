Moldova Innovation Fund oferă granturi start-upurilor tehnologice

Fondul este gestionat de Moldova Innovation Technology Park și finanțat prin proiectul EU4Innovation East. Marina Bzovîi, administratoarea din cadrul Moldova Innovation Technology Park, a declarat că bugetul inițial depășește un milion de euro și că vor fi patru runde de finanțare pe parcursul a doi ani.

Ea susține că granturile pentru proiectele aflate la început, pentru validarea ideii, testarea conceptului și dezvoltarea primelor prototipuri vor fi de maximum 20 de mii de euro. Totodată, pentru dezvoltarea produsului și atragerea primilor clienți sunt oferite granturi de până la 40 de mii de euro.

Ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, a afirmat că dezvoltarea unui produs presupune prototipuri, finanțare și asumarea riscurilor, iar creșterea inovațiilor necesită și capital privat, nu doar finanțare publică. El a precizat că fondul este deschis proiectelor din domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, agri-tech. Potrivit oficialului, finanțarea le va permite antreprenorilor să-și dezvolte ideile, să le transforme în afaceri și să le ducă pe piețele europene.

Odată cu lansarea Fondului este activată și platforma fond.mitp.md, prin intermediul căreia sunt depuse aplicațiile pentru primul apel Moldova Innovation Fund.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Moldova Business Week, de către Agenția de Investiții, Moldova Innovation Technology Park, în parteneriat cu EU4InnovationEast, cu finanțarea Uniunii Europene și cofinanțarea Guvernului Franței.