„Moldova Pregătită”: Campanie națională pentru primele 72 de ore ale unei crize

Programul urmărește să-i ajute pe cetățeni să gestioneze situații precum întreruperile temporare ale utilităților, să reducă panica și să faciliteze intervenția serviciilor de urgență. „Primele 72 de ore ale unei situații de urgență sunt cele mai critice pentru stabilizarea infrastructurii publice”, a declarat Serghei Diaconu.

Oficialul a subliniat că șocurile energetice, atacurile cibernetice și dezastrele naturale pot afecta simultan mai multe sectoare. În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor coordonează peste 70 de instituții, pentru a asigura schimbul de informații și sincronizarea deciziilor.

Potrivit lui, programul mai prevede consolidarea capacității de reacție la nivel local și dezvoltarea parteneriatelor cu instituții academice, sectorul privat și rețele de voluntari.