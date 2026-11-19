Campania se desfășoară în perioada 19–21 noiembrie și reunește autorități publice centrale și locale, organizații ale societății civile, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mass-mediei, mediului academic și comunităților din întreaga țară. Mesajul central este pregătirea pentru primele 72 de ore ale unei situații de criză, perioadă în care organizarea, informația corectă și sprijinul reciproc pot face diferența.

Lansarea are loc la Chișinău, în cadrul Congresului Național de Reziliență, iar în următoarele două zile activitățile vor continua în regiunile de sud și nord ale țării, la Ștefan-Vodă și Edineț. Acestea vor reuni reprezentanți ai autorităților locale, salvatori, pompieri, medici de familie, directori de școli și voluntari, care vor discuta despre pregătirea comunităților pentru situații dificile.

În cadrul evenimentului de lansare vor fi prezentate mai multe instrumente practice destinate populației. Printre acestea se numără Ghidul de reziliență pentru familii, comunități și cetățeni, care va conține recomandări privind pregătirea gospodăriei, constituirea rezervelor de bază, comunicarea în familie și măsurile de siguranță. Recomandările sunt adaptate inclusiv familiilor cu copii, persoanelor în etate, persoanelor cu dizabilități și proprietarilor de animale. Documentul a fost elaborat în urma consultărilor cu peste 500 de reprezentanți ai autorităților, societății civile, mass-mediei și mediului de afaceri.

Totodată, va fi prezentat rucsacul de urgență, cu exemple de produse și obiecte pe care fiecare familie ar trebui să le aibă pregătite pentru situații neprevăzute, în funcție de necesități și posibilități.

O altă noutate este modulul „Alerte” din aplicația EVO, care va permite transmiterea către cetățeni a informațiilor și notificărilor relevante în situații de criză. Acesta va completa canalele existente de comunicare publică și este distinct de sistemul național MD-Alert, bazat pe tehnologia Cell Broadcast, a cărui lansare este planificată pentru anul 2027.

Programul mai include exerciții practice de simulare a unor situații de criză în domeniul sănătății publice și al incidentelor cu drone, menite să demonstreze modul în care instituțiile comunică, coordonează deciziile și intervin. De asemenea, va fi prezentată Platforma pentru Reziliență Comunitară, un cadru de cooperare și consultare între autorități și organizațiile interesate.

Conceptul primelor 72 de ore este un reper internațional de pregătire a gospodăriilor, reflectat și în Strategia Uniunii Europene privind Uniunea Pregătirii, lansată în 2025. Acesta nu reprezintă o prognoză și nici nu indică existența unei amenințări iminente, ci urmărește să încurajeze cetățenii să fie pregătiți pentru eventuale întreruperi ale serviciilor sau alte situații neprevăzute.

În ultimii ani, Republica Moldova s-a confruntat cu pandemia, crize energetice, gestionarea fluxului de refugiați, atacuri cibernetice și dificultăți în aprovizionarea cu apă. Autoritățile subliniază că pregătirea populației completează intervenția serviciilor specializate și permite direcționarea mai eficientă a resurselor către persoanele care au cea mai mare nevoie de ajutor.