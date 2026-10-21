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R. Moldova va avea cel puțin 600 de stații publice de încărcare a mașinilor electrice, până în 2030

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R. Moldova va avea cel puțin 600 de stații publice de încărcare a mașinilor electrice, până în 2030

Republica Moldova își propune să extindă rețeaua publică de încărcare a vehiculelor electrice la cel puțin 600 de puncte până în 2030, față de aproximativ 250 în 2025. Cel puțin 30% dintre punctele noi vor fi instalate în afara capitalei. Prevederile se regăsesc în Programul Național de Mobilitate Electrică 2030, aprobat de Guvern, transmite IPN.

Documentul, elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, urmărește dezvoltarea infrastructurii de încărcare, încurajarea utilizării vehiculelor electrice și reducerea poluării și a dependenței de combustibilii importați. Programul prevede inclusiv extinderea rețelei de stații de încărcare rapidă și ultrarapidă.

Totodată, vor fi îmbunătățite regulile de instalare și funcționare a stațiilor, iar tarifele vor trebui afișate transparent. Utilizatorii vor putea achita serviciile fără a avea un abonament și vor avea acces la informații despre disponibilitatea punctelor de încărcare. De asemenea, va fi creat un sistem național de evidență și monitorizare a infrastructurii.

Un alt obiectiv al programului este ca, până în 2030, automobilele electrice și cele hibride plug-in să reprezinte cel puțin 15% din parcul auto național. Autoritățile își propun și reducerea cu cel puțin 15% a emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul rutier, comparativ cu nivelul din 2025.

Implementarea programului urmărește, de asemenea, atragerea investițiilor în infrastructura de încărcare și în tehnologii verzi, dezvoltarea serviciilor de întreținere a vehiculelor electrice și pregătirea specialiștilor în acest domeniu.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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